L’année passée, Marion Moutte (qui a répondu à nos questions dans la vidéo ci-dessus) avait remporté les Championnats Suisse de Cocktails. La jeune femme qui représentait la ville de Lausanne s’était lancé un pari fou: présenter une boisson à base de vodka et de… fromage de chèvre. Elle l’avait baptisé le «Golden G.o.a.t.». Après avoir fait mouche en 2020, la barmaid s’est remise en selle et se trouve aujourd’hui en finale du premier concours national de cocktail en bouteille.

Le cocktail en bouteille: c’est quoi?

A la suite du Covid-19, le milieu du bar a dû se réinventer. «Nos champs d'action sont temporairement diminués et on doit prendre nos dispositions afin de ne pas sombrer», confie Marion Moutte. Le concept de cocktail en bouteille est donc largement inspiré des livraisons de repas à domicile. «Comme il n’est pas possible de livrer des cocktails dans des verres, on a imaginé le cocktail en bouteille», explique la jeune femme.

Une lutte qui s’annonce rude

Face à ses deux concurrents Suisses allemands, la barmaid lausannoise a décidé de jouer la carte du local. Sa création, le «For A Greener Day» est un mélange de gin, de miel, de chocolat et surtout de pin «qui provient tout simplement de mon jardin», précise-t-elle. Cependant, elle confie que la technique, la précision et la finesse des compétiteurs d’outre-Sarines en font des adversaire redoutables. Celle qui représente la Suisse romande a jusqu’au 15 mars à midi tapante pour vendre un maximum de flacons et démontrer que les Welsch aussi savent y faire. En plus du nombre de bouteilles vendues, la Lausannoise sera également jugée sur sa manière de promouvoir son produit tout au long de la compétition et bien entendu sur sa recette.