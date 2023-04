Conflit: Les Suisses au Soudan restent bloqués pour l’instant

«La situation au Soudan est dangereuse, confuse et difficilement prévisible» a résumé l’ambassadeur Serge Bavaud, chef du centre de gestion des crises lors d’une conférence de presse vendredi à Berne. Depuis le week-end, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) est en mode crise et en contact avec d’autres offices fédéraux et États.

Pour l’heure, les combats se poursuivent dans le quartier des ambassades, autour de l’aéroport et dans d’autres endroits de la capitale Khartoum. L’armée aurait la souveraineté aérienne et des avions de combat procéderaient à des bombardements. Du coup, une évacuation du personnel fédéral ou un départ ordonné des citoyennes et citoyens est actuellement exclu. L’aéroport ne peut être utilisé et le départ d’un convoi pour sortir de la capitale serait trop dangereux.