Pandémie - Les Suisses auront leur certificat COVID d’ici fin juin

Fin juin. C’est le délai annoncé ce vendredi par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour la mise en place du certificat COVID, sous forme papier et électronique, dont pourra bénéficier toute personne vaccinée, guérie ou fraîchement testée négative.

Si l’OFSP reste le chef d’orchestre, l’office a choisi l’Office fédéral de l’information et de la télécommunication (OFIT) pour mettre en oeuvre ce sésame d’un point de vue technique. Il doit garantir la sécurité des données personnelles et est compatible avec la solution développée par l’Union européenne. A noter que le Département fédéral de l’Intérieur ne porte plus le projet, dont la responsabilité revient finalement aux Finances.