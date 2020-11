Début de la saison de ski : «Les Suisses auront peut-être appris à préférer Verbier à Bali»

En empruntant la télécabine reliant l’un des sommets du domaine skiable suisse de Verbier, où le personnel porte des visières en plexiglas, force est de constater que le Covid a, comme en ville, fait changer les habitudes.

Le port du masque est de rigueur non seulement dans les cabines fermées, mais désormais aussi sur les installations à l’air libre (télésièges et téléskis) et dans les files d’attente, y compris celles à ciel ouvert.

«Les fenêtres des télécabines sont ouvertes toute la journée. Aération, masques, gel hydroalcoolique, distanciation: c’est une addition de mesures de protection», explique Laurent Vaucher, directeur de Téléverbier, une des plus importantes sociétés de remontées mécaniques de Suisse romande. À Verbier (VS), comme dans d’autres domaines, les forces de l’ordre, non loin de la zone de départ des télécabines, s’assurent que les règles anticoronavirus sont bien respectées.

Après une fin de saison écourtée mi-mars par la première vague de pandémie, les stations de ski helvétiques misent sur le renforcement des mesures sanitaires et sur la soif d’évasion des citadins suisses. Et, même si les jeunes générations sont moins attirées par les sports d’hiver que leurs parents ou leurs grands-parents, «cela ne veut pas dire qu’elles ne skient pas», explique Laurent Vanat, auteur d’un rapport annuel sur le marché mondial du ski.

En outre, renchérit l’historien du sport Grégory Quin, «la diversification touristique rendue notamment possible grâce aux compagnies aériennes low cost joue contre le ski, qui est très cher et doit rivaliser avec d’autres activités». Mais avec le Covid, dit-il, «les Suisses auront peut-être appris à préférer à aller à Verbier plutôt qu’à Bali».

La fermeture des pistes en mars a fait craindre le pire pour le secteur. D’autant que la deuxième vague a touché la Suisse de plein fouet cet automne, avec des taux d’incidence régionale parmi les plus élevés d’Europe. Mais les domaines skiables se sont adaptés: le port du masque est de rigueur non seulement dans les cabines fermées, mais désormais aussi sur les installations à l’air libre (télésièges et téléskis) et dans les files d’attente, y compris celles à ciel ouvert. «Le port du masque est obligatoire partout. Sauf sur les pistes, afin de profiter du grand air», résume l’ancien champion olympique de ski Didier Défago, président des Remontées mécaniques du Valais (RMV).