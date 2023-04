Consommation: Les Suisses boivent moins de vin, mais un peu plus local

Des stocks «idéaux»

Le climat chaud et sec de 2022 a été bénéfique pour la vigne et les précipitations de la fin du mois d‘août ont permis au raisin de regagner en taille, «ce qui a donné lieu à une excellente récolte non seulement en termes de qualité mais aussi de quantité», souligne l’OFAG. Les stocks de vins suisses ont ainsi pu reprendre des couleurs. Ils atteignaient 148 millions de litres fin 2022 et représentent «des volumes idéaux tant pour les vins blancs que les vins rouges».