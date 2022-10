Les Suissesses et les Suisses consomment davantage de café depuis la pandémie et ils attachent plus d’importance à la qualité.

Sponsored : Les Suisses boivent plus de café qu’il y a deux ans

En Suisse, un tiers des personnes boivent plus de café depuis qu’elles télétravaillent.

Le 1er octobre est la Journée internationale du café. À cette occasion, durgol, le spécialiste suisse des produits de détartrage et de nettoyage de qualité, présente une étude représentative qui montre comment la consommation de café des Suisses a évolué au cours des deux dernières années: ainsi, un peu plus d’un tiers des personnes interrogées (34%) disent qu’elles boivent davantage de café qu’avant la pandémie.

Café en grains, moulu ou en capsules: les Suisses boivent beaucoup de café et encore plus depuis la pandémie. Unsplash/Nathan Dumlao

Il y a plusieurs raisons à cela. D’abord, les Suisses ont été plus nombreux à travailler à domicile et ont acheté une nouvelle machine à café à cette occasion (60%). Ensuite, près de la moitié des participants à l’étude ont déclaré qu’ils prenaient des pauses plus longues afin de se détendre. Les plus jeunes apprécient notamment le café en tant que stimulateur.

Des produits de meilleure qualité

Ce n’est pas seulement la quantité de café qui a changé, mais aussi les exigences en matière de qualité. Ainsi, 20% des personnes interrogées déclarent avoir acheté une machine à café neuve de meilleure qualité. Deux tiers sont satisfaits de la qualité du café qu’ils ont préparé eux-mêmes: 67% le jugent «bon ou excellent».

Deux tiers des Suisses interrogés sont satisfaits de la qualité du café qu’ils boivent. durgol

La qualité du café ne dépend pas seulement de l’appareil et du café choisi, mais aussi de l’entretien de la machine. L’étude montre que 32% des Suisses ne la nettoient pas assez souvent et laissent du calcaire et des résidus de café.

Un détartrage régulier prolonge la vie de la machine à café et permet d’économiser de l’électricité. durgol

La règle d’or est simple: détartrer la machine à café au moins tous les trois mois ou après 300 cafés et enlever les huiles et graisses de café ainsi que les résidus de poudre toutes les deux semaines. L’entretien régulier de la machine présente d’autres avantages, comme l’assure Jean Luc Düring, spécialiste des produits chez durgol: «Un détartrage approfondi permet d’assurer la longévité de la machine et de réduire la consommation d’électricité».