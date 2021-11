Durée du travail – Les Suisses bossent de moins en moins, surtout les hommes

«Travailler plus pour gagner plus»: le credo ne semble pas convaincre les travailleurs suisses et européens. 20min/Simon Glauser

Les Suisses sont de plus en plus nombreux à travailler à temps partiel, ils ont de plus en plus de vacances, accumulent de moins en moins d’heures supplémentaires et prennent plus de congés qu’auparavant. Telle est la tendance relevée par l’Office fédéral de la statistique (OFS), qui a publié jeudi un dossier sur l’évolution des durées de travail ces dix dernières années. «La baisse de la durée annuelle effective de travail par personne active occupée se constate dans toutes les branches économiques», relève l’office.

La baisse a été plutôt régulière ces dix dernières années, sauf en 2020, où l’activité économique a été très entravée. OFS

Une tendance et une pandémie

En moyenne, en 2019, on a travaillé 7,4 jours de moins qu’en 2010. La baisse est plus marquée chez les Suisses (-4,6%) que chez les étrangers (-3,2%). Les hommes (-5,2%) ont aussi réduit plus fortement la durée du travail que les femmes (-1,1%). Pas parce qu’ils sont flemmards, non; mais parce qu’ils avaient il y a dix ans des durées de travail annuel bien plus longues que les femmes. Ils sont ainsi passés de 1845 heures par an à 1750. Chez les femmes, le total passe de 1322 à 1308. Pour l’OFS, c’est en premier lieu le temps partiel, qui progresse, qui explique ces évolutions.

L’OFS distingue la tendance de fond qui se dessine depuis dix ans comme un phénomène social et les conséquences de la pandémie qui, en 2020, ont eu des influences sur les résultats pour des raisons économiques. «Entre 2019 et 2020, la Suisse a enregistré une baisse de la durée de travail de 3,4%, en raison principalement de la progression des heures d’absences en raison du chômage partiel et des restrictions d’activité des indépendants», relève-t-il.

On observe que les personnes sans enfants aussi ont tendance à réduire leur durée de travail. OFS

Les Européens aussi

À noter encore que si les hommes ne sont pas devenus plus paresseux que les femmes, les Suisses ne le sont pas non plus devenus plus que les autres travailleurs européens. «En moyenne, le nombre d’heures annuelles travaillées par personne active occupée dans l’UE est passé de 1632 à 1513 entre 2010 et 2020, soit une baisse de 7,3% ou de 14,2 jours de travail. Cette baisse est presque identique à celle observée en Suisse (-7,2%)», constate l’OFS. À cet égard, la durée du travail a moins diminué en 2020 pendant la pandémie que dans le reste de l’Europe.