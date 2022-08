VTT: Les Suisses brillent d’entrée au Canada

Les coureurs helvétiques ont parfaitement pris leurs marques à Mont Saint-Anne. Dans la nuit de vendredi à samedi, Jolanda Neff et Filippo Colombo se sont tous deux imposés lors de la short race, première épreuve du week-end canadien.

La Saint-Galloise de 29 ans, a devancé au sprint l’Américaine Gwendalyn Gisbon et la Nidwaldienne Alessandra Keller. La Suissesse, championne olympique de cross-country à Tokyo il y a une année, semble donc monter en puissance avant les Championnats d’Europe de Munich (19-20 août) et les Mondiaux aux Gets (24-28 août).