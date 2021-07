Beachvolley - Les Suisses cafouillent à domicile

Nina Betschart (photo d’archives) et sa coéquipière Tanja Hüberli participeront samedi aux quarts de finale du tournoi de Gstaad. freshfocus

Tanja Hüberli et Nina Betschart ont réussi à sauver l’honneur de la Suisse dans le tournoi World Tour de Gstaad. Elles seront les seules athlètes de notre pays encore en lice samedi au stade des quarts de finale. Lors du deuxième tour du tableau principal, vendredi, la Schwytzoise et la Zougoise ont dominé les Australiennes Mariafe Artacho et Taliqua Clancy en deux sets (21-15 21-15). Au prochain tour, elles seront opposées à la paire brésilienne Agatha-Duda, classée No 1 au classement mondial.

Heidrich et Gerson y ont cru

Également en lice vendredi après-midi, Anouk Vergé-Dépré et Joana Heidrich ont nettement subi la loi des Canadiennes Heather Bansley et Brandie Wilkerson (21-15 21-15). Obligées de passer par un premier tour, Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré ont quant à elles perdu en deux sets (22-24 10-21) face aux Australiennes Taliqua Clancy et Mariafe Artacho.