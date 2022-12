Temps libre : Les Suisses cassent leur tirelire et repartent en vacances

Les Suisses dépensent davantage qu’avant la pandémie pour leurs vacances. Ils réservent des hôtels plus chers et y restent plus longtemps.

La Thaïlande reste une destination phare pour les Suisses. IMAGO/Imagebroker

Une enquête menée auprès de grands voyagistes suisses par la «SonntagsZeizung» le montre: malgré l’inflation et la crise énergétique, qui font augmenter le coût de la vie, on ne lésine pas sur les voyages. Au contraire. Les catégories d’hôtels chères et des vacances plus longues sont prisées. On dépense même plus pour les vacances qu’avant le début de la pandémie de coronavirus en 2019.

Un sondage réalisé par Kuoni auprès de 1100 personnes montre que plus d’un tiers d’entre elles veulent augmenter leur budget vacances 2023, 48% maintiennent le budget actuel et seul 21% indiquent vouloir se restreindre. Interrogés sur leurs destinations de vacances, près de 70% prévoient des voyages en Europe dans des villes ou sur des plages.

Des dépenses plus élevées

Markus Flick, porte-parole du voyagiste déclare: «Nous ne constatons toujours pas de forte sensibilité aux prix.» Les dépenses de vacances sont plus élevées par rapport à l’année 2019, qui a précédé le début de la pandémie. Et pas seulement parce que les vols et les hôtels sont parfois devenus plus chers. Il ajoute: «Nous observons de plus en plus que les clients ont tendance à réserver des catégories supérieures - par exemple dans les hôtels - que ce n’était encore le cas jusqu’en 2019». Le besoin de rattrapage en matière de voyages persiste. En outre, beaucoup d’argent a été économisé pendant le Covid.

«Les clients dépensent en moyenne 10% à 205 de plus pour leurs vacances qu’avant la pandémie», explique-t-on chez TUI Suisse. Ils réservent des catégories d’hôtels plus élevées et des séjours plus longs - ou des destinations globalement plus luxueuses comme les Maldives. Hotelplan, filiale de Migros, confirme également que les dépenses de vacances ont tendance à être plus élevées qu’avant le Covid.

Selon TUI Suisse et Hotelplan, la Grèce fait toujours partie des destinations les plus prisées en 2023. Elle est suivie par les Baléares, la Turquie, les États-Unis et le Canada. Les voyages à forfait restent certes très prisés. «Mais la demande d’expériences ainsi que de voyages composés individuellement revient également», explique Sonja Ptassek, porte-parole de TUI.

Chez le voyagiste Globetrotter, la tendance pour 2023 est à des destinations un peu différentes. Outre les pays d’Europe, les destinations lointaines comme l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud et surtout l'Afrique australe sont très demandées. La Thaïlande ou le Népal sont également prisés, déclare le chef de Globetrotter André Lüthi. La réouverture de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande provoque également un engouement.