#NOUSSOMMESLEFUTUR

Les Suisses consomment trop de ressources

La Suisse aurait besoin de près de 3 planètes Terre pour couvrir ses besoins en ressources. La principale cause de son empreinte est la consommation de combustibles fossiles.

Le vendredi 8 mai 2020 était le Earth Overshoot Day (le jour du dépassement de la Terre) en Suisse. Ce qui signifie que les besoins en matières premières renouvelables dans le pays dépassent l'offre et la capacité de la Terre depuis cette date. Cette dernière est calculée en comparant l'empreinte écologique avec la biocapacité mondiale, soit la quantité de régénération mondiale des ressources biologiques en un an. Ainsi à partir du jour du dépassement de la Terre, la Suisse vit avec un déficit de ressources car la totalité de ses revenus annuels provenant des ressources est épuisée et contracte donc un emprunt auprès de la Terre.L’empreinte écologique mesure la consommation de ressources naturelles et s’exprime en unité de surface nécessaire à la production de celles-ci. Elle indique quelle superficie de production écologique seraient requise pour qu’une région, un pays ou l’humanité tout entière puisse couvrir ses besoins et neutraliser ses déchets. Elle permet de déterminer si l'utilisation du capital environnemental est durable ou non. Près de trois planètes Terre seraient nécessaires si tout le monde vivait comme la population suisse.

La surexploitation de biens mondiaux tels que l'atmosphère