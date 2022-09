Sondage : Les Suisses craignent l’arrivée massive de réfugiés climatiques

Un sondage réalisé en Allemagne et en Suisse met en exergue les craintes face aux changements climatiques entre nos deux pays.

À l’avenir, des personnes ne pouvant plus vivre dans leur pays à cause de la montée des eaux par exemple pourraient venir se réfugier dans notre pays. DR

Sur mandat de BKW Energie AG (Forces Motrices Bernoises), l’institut Sotomo a interrogé 3935 personnes vivant en Suisse et en Allemagne sur le thème du changement climatique. Globalement les craintes liées à cette thématique sont identiques dans les deux pays. La sécheresse, la pénurie alimentaire mondiale, les vagues de chaleur et les intempéries préoccupent en Allemagne et en Suisse. Il existe toutefois quelques divergences. Ainsi, les Suisses craignent davantage les réfugiés climatiques que les Allemands. En revanche, les Allemands s’inquiètent davantage d’éventuels incendies de forêt.

Deux raisons expliquent cette différence. «D’une part, la crainte d’une perte de prospérité est déterminante - la Suisse a plus d’argent et la population en général se porte mieux que celle d’Allemagne. D’autre part, la différence de taille entre les deux pays joue un rôle essentiel. La Suisse serait plus rapidement «pleine» que l’Allemagne» analyse la sociologue Katja Rost.

Les jeunes davantage concernés

En général, les jeunes estiment que leur mode de vie est moins respectueux du climat que les personnes plus âgées. Toutefois, cet écart se réduit lorsqu’il s’agit de prendre consciemment des décisions respectueuses du climat au quotidien. Selon les auteurs de l’étude, les jeunes ne sont pas moins respectueux du climat, mais plutôt plus conscients des problèmes et plus autocritiques. Dans le détail, alors que seule la moitié des personnes de plus de 65 ans souhaitent vivre de manière plus respectueuse du climat, cette proportion atteint 70% chez les 18-35 ans. Seuls 11% des jeunes affirment avoir déjà adopté un mode de vie respectueux du climat, contre 35 pour cent des personnes plus âgées.

Pour la sociologue, «Chez les plus âgés, l’attitude «après moi le déluge» est plus évidente que chez les jeunes, qui devront davantage lutter contre les conséquences du changement climatique. En même temps, il y a une situation de coûts élevés dans laquelle les enjeux sont importants pour les individus et les incitations doivent être correctement mises en place par les politiques pour contrer le confort humain.»