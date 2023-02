Hockey sur glace: Les Suisses de New Jersey raflent toutes les étoiles

Jonas Siegenthaler (25 ans), Akira Schmid (22 ans) et Nico Hischier (24 ans) ont marqué l’histoire du hockey suisse dans la nuit de samedi à dimanche dans le championnat de NHL. Le défenseur zurichois, le gardien bernois et le joueur de centre valaisan ont raflé toutes les étoiles décernées à l’issue de duel entre New Jersey et Philadelphie (7-0) au Prudential Center de Newark.