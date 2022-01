Hockey sur glace – Les Suisses de NHL ont été confrontés à des défaites

Dans son Prudential Center, New Jersey a essuyé un quatrième revers en cinq sorties. Il a été battu par les Los Angeles Kings, qui ont effacé un passif d’un but pour s’imposer 2-3. Le goal de la victoire a été inscrit par l’ailier droit suédois Carl Grundström à la 52e minute.

Capitaine des Devils, le joueur de centre valaisan Nico Hischier (23 ans) n’a pas laissé de trace sur la feuille des compteurs. Un fait rare puisque l’ancien junior de Viège avait été crédité d’un moins un point personnel lors de neuf des dix dernières rencontres. Face aux Californiens, il a adressé quatre tirs en direction de la cage défendue par le gardien américain Cal Petersen, remporté le 55% de ses mises au jeu et rendu un différentiel neutre lors des 18’40 passées sur l’aire de jeu.

Gros temps de jeu pour Siegenthaler

Son coéquipier Jonas Siegenthaler (24 ans) a hérité d’un temps de glace important (25’01) et a été le deuxième joueur de champ le plus utilisé par l’entraîneur Lindy Ruff. Le défenseur zurichois a effectué un tir et restitué une carte de -1.