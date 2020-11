Télécommunications : Les Suisses devraient voir leurs frais de roaming diminuer

Le Conseil fédéral veut que les Suisses soient mieux protégés contre les frais élevés d’itinérance. La révision de la loi sur les télécommunications entrera en vigueur le 1er janvier.

Un premier paquet de mesures vise à réduire les frais de roaming. Le client paiera désormais seulement ce qu’il consomme à l’étranger. Les appels seront facturés à la seconde, et non plus à la minute, et les données au kilo-octet.