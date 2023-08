La redevances radio et télé va être à nouveau votée en Suisse

Les syndicats et les Verts dénoncent une attaque contre la démocratie

Le SSM, syndicat suisse des mass media, et Syndicom, syndicat des médias et de la communication sont fermement opposés à l’initiative. Pour eux, cette baisse drastique de la redevance est «synonyme de démantèlement de la qualité et de la diversité du service public», ont-ils affirmé dans un communiqué. «Si l’initiative était acceptée, la SSR serait contrainte de réduire massivement son offre dans les régions et en quatre langues. Ce qui affaiblirait l’ensemble de la place médiatique suisse et détruirait des milliers d’emplois», selon Salvador Atasoy, co-président du SSM. Les syndicats critiquent en outre une «restriction massive du droit au libre accès à une information indépendante», ce qui est contraire à la Constitution, rappellent-ils. Et mettent en garde contre les «conséquences dévastatrices» du texte pour le pluralisme et la démocratie en Suisse.