Votations fédérales Les Suisses diraient «oui» aux avions et «non» à l’initiative UDC

Un sondage de la SSR concernant les votations fédérales du 27 septembre indique que la population suisse est favorable à l’achat de nouveaux avions de combat à 58% mais qu’elle rejette largement l’initiative de limitation de l’UDC.

C’est dans la Suisse italophone que le texte rencontre le plus de soutien avec 25% d’«absolument pour» et 22% de «plutôt pour». En Suisse alémanique 59% des sondés se prononcent contre et en Suisse romande, le camp du «non» rallie 71% des personnes interrogées, dont 54% se disent absolument contre.

Avions de combat

L’achat des nouveaux avions de combat recueille dans le sondage 58% d’avis positif, dont 36% sont fermement pour et 22% sont plutôt pour. Le camp du «non» séduit 39% des sondés, dont 24% sont absolument contre et 15% plutôt contre.

La Suisse allemande (60%) et italophone (57%) sont particulièrement enthousiastes. Le projet laisse plus sceptique en Suisse romande avec 48% de oui et 47% de non.