Energies: Les Suisses disent oui aux éoliennes, mais pas trop près de chez eux

Énergies : Les Suisses disent oui aux éoliennes, mais pas trop près de chez eux

Un sondage réalisé par l’institut gfs.bern apporte des enseignements sur les attentes actuelles de la population suisse à propos de la politique énergétique du pays.

«L’orientation de la politique énergétique recueille l’approbation générale» avec 56%, note l’AES. En termes de production d’électricité, la sécurité d’approvisionnement est la priorité pour 53% des sondés, devant la neutralité climatique de la production d’énergie (25%) et la mise à disposition de courant à un prix abordable (21%). Fait intéressant, on apprend aussi que l’énergie éolienne est majoritairement considérée comme nécessaire, mais que seule une courte majorité de la population approuverait l’installation d’éoliennes visibles depuis son balcon (55%).

Quasi-unanimité pour le renouvelable

Parmi les conclusions avancées par l’étude, on peut lire que les incitations fiscales et les taxes incitatives avec remboursement aux plus économes sont des mesures très populaires (respectivement 82 et 70% de soutien), tandis que les régulations et les interdictions ont rencontré moins de succès (46%). Autre tendance: les personnes interrogées se montrent indécises concernant les centrales à gaz pour les situations d’urgence. En revanche, l’option consistant à rendre à nouveau possible la construction de centrales nucléaires n’obtient pas de majorité.