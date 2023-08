Les Suisses en embuscade derrière les Britanniques

Sur le plan individuel, la double championne du monde 2018 Rosalind Canter, impériale avec «Lordships Graffalo», compte deux barres d’avance sur sa compatriote Kitty King, deuxième avec «Vendredi Biats», et carrément trois sur l’Allemande Sandra Auffarth, troisième avec «Viamant du Matz». Bien que raccourci de plus d’un kilomètre (4'730 mètres au lieu de 5'800) à cause des fortes pluies de la nuit, ce cross sélectif et vallonné a fait un sacré tri.