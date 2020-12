Le meilleur d’entre eux a été Stefan Rogentin. Le Grison a fini à la septième place, à 1’’99 de l’Américain Ryan Cochran-Siegle, qui a été le plus rapide sur la piste italienne. Cochran-Siegle a précédé le Norvégien Alexander Aamodt Kilde de 0’’58 et l’Autrichien Mathias Mayer de 0’’61.

Les autres Suisses sont plus loin dans le classement. A savoir: Mauro Caviezel 8e à 2’’11, Beat Feuz 12e à 2’’30, Niels Hintermann 14e à 2’’61, Urs Kryenbühl 19e à 2’’82, Carlo Janka 34e à 3’’61, Gilles Roulin et Marco Odermatt 40es à égalité à 3’’92, Ralph Weber 44e à 4’’07, Cedric Ochsner 54e à 5’’40 et Lars Rösti 60e à 8’’71.