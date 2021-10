Santé, finance, environnement – Les Suisses exigent de plus en plus de régulation de l’Etat

Santé, finance, environnement : Les Suisses exigent de plus en plus de régulation de l’État

Une étude indique que la population a tendance à devenir plus étatiste qu’avant la pandémie, et pas seulement dans le domaine de la santé.

Protection de l’environnement, de la santé publique, des consommateurs, régulation du secteur financier: la population suisse est de plus en plus favorable à des interventions étatiques pour encadrer différents aspects de la société. C’est le résultat d’une étude de politologues de l’Université de Zurich, qui ont sondé plus de 2300 citoyens disposant du droit de vote en 2020.