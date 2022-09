Cyclisme : Les Suisses face au reste du monde au chrono

Dimanche 18 septembre:

01h35: contre-la-montre élite dames (34,2 km)

05h40: contre-la-montre élite messieurs (34,2 km)



Lundi 19:

05h20: contre-la-montre M23 messieurs (28,8 km)



Mardi 20:

01h30: contre-la-montre M19 dames (14,1 km)

05h20: contre-la-montre M19 messieurs (28,8 km)



Mercredi 21:

06h20: contre-la-montre par équipes mixtes (28,2 km)



Vendredi 23:

00h15: course en ligne M19 messieurs (135,6 km)

05h00: course en ligne M23 messieurs (169,8 km)



Samedi 24:

00h00: course en ligne M19 dames (67,2 km)

04h25: course en ligne élite dames (164,3 km)



Dimanche 25:

02h15: course en ligne élite messieurs (266,9 km)