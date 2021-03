La population tend à être en faveur de l’octroi de plus de droits pour les personnes étrangères vivant dans le pays, en particulier du droit au regroupement familial. Plus de deux tiers indiquent que les non-nationaux sont nécessaires au bon fonctionnement de l’économie suisse. Un tiers de la population vivant en Suisse déclare toutefois pouvoir ressentir des dérangements lorsqu’elle est confrontée à l’altérité, souligne l’OFS. L’enquête précise que cette partie de la population «se sent dérangée par des personnes perçues comme différentes».