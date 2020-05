Coronavirus

Les Suisses favorables au port du masque

Un sondage publié lundi montre que les Suisses sont en outre favorables à une obligation de vacciner une fois qu'un vaccin sera disponible.

Six sondés sur dix sont favorables à ce que le port du masque soit obligatoire dans l'espace public dès qu'un nombre suffisant de masques de protection sera disponible. L'obligation obtient une majorité auprès des sympathisants de tous les partis. Trois quarts des sondés sont en outre favorables ou plutôt favorables à une obligation de vacciner une fois qu'un vaccin sera disponible. Une écrasante majorité (83%) a confiance dans l'action du Conseil fédéral.

Deux tiers des sondés (65%) estime en outre que les mesures prises par la Confédération ne causent pas des dommages trop élevés à l'économie par rapport à leur effet bénéfique sur la situation sanitaire. ll se dessine toutefois un certain Röstigraben, ce chiffre étant plus faible en Suisse alémanique (55%) qu'en Suisse romande (69%) et au Tessin (67%).