Santé : Les Suisses globalement satisfaits de leur caisse maladie

Selon une enquête de moneyland.ch, ce sont les assurés les plus âgés et les Alémaniques qui sont les plus satisfaits.

Le niveau de satisfaction moyen des caisses est de 7,8 points sur 10. Keystone

Les assurés suisses sont globalement satisfaits de leur caisse maladie. Ils qualifient de «bonne» leur satisfaction, selon une enquête commandée par le service de comparaison en ligne moneyland.ch.

Le niveau de satisfaction moyen est de 7,8 points sur 10, a indiqué moneyland.ch mercredi. La convivialité des employés des caisses maladie a été la mieux notée (8 points, «très bien»). Viennent ensuite la précision et la clarté des déclarations ainsi que l’accessibilité (7,8 points chacune, «bien»).

Le rapport qualité-prix récolte la moins bonne note (7,1 points, «satisfaisant»). En avant-dernière position se place la question de la bonne volonté lors d’un remboursement, avec 7,3 points.

En général, les assurés âgés sont les plus satisfaits. Les 50 à 74 ans attribuent en moyenne 8 points sur 10, tandis que les 18 à 25 ans en attribuent 7,5 et les 26 à 49 ans 7,6. Selon moneyland.ch, cela pourrait être dû au fait que les jeunes trouvent les primes élevées alors qu’ils ne font pas encore souvent appel aux caisses maladie.

Par ailleurs, les Alémaniques sont plus satisfaits que les Romands, avec respectivement 7,9 et 7,5 points. Moneyland.ch indique que le sondage en ligne a été réalisé par l’institut d’études de marché Ipsos. Au cours de l’année 2020, 1500 personnes ont été interrogées dans toutes les régions linguistiques.