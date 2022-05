Société : Les Suisses largement favorables à l’aide au suicide en EMS

Selon un sondage de Dignitas, 70% des personnes interrogées estiment que les maisons de retraite devraient autoriser l’assistance au suicide.

Selon une enquête de l’institut gfs.bern sur mandat de l’institution, ils seraient même 70% à estimer qu’il faut autoriser l’assistance au suicide dans les EMS et foyers pour personnes âgées soutenus par des fonds publics. C’est nettement plus que les résultats d’une même enquête réalisée en 2019. Il y a 3 ans, les Suisses s’étaient montrés favorables à 60% «seulement».

Débat en Valais et à Zurich

Pour rappel, l’assistance au suicide n’est actuellement pas possible dans toutes les institutions, et notamment les établissements médicosociaux (EMS). Les directions et les conseils de fondation des institutions sont libres de l’accepter ou non. En revanche, les personnes qui souhaitent recourir à une association comme Exit à domicile sont autorisées à le faire.