Coronavirus

Les Suisses moins enclins à aider les travailleurs au noir

Face à la crise du coronavirus, les Suisses se montrent peu solidaires avec les travailleurs au noir et les étrangers dans une moindre mesure. En revanche, les mesures d’aide pour relancer l’économie sont plébiscitées.

La solidarité des Suisses n’est pas inconditionnelle face à la crise du coronavirus. Une méfiance perdure notamment envers les travailleurs au noir, montre un sondage réalisé par l’Université de Lausanne (UNIL) et le pôle de recherche «nccr – on the move».