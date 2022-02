Hockey sur glace – Les Suisses muets en NHL

Pris en tenaille par Evan Bouchard (à g.) et Leon Draisaitl (à dr.), Nino Niederreiter n’a pas réussi à s’inscrire sur la liste des compteurs. Mais ses Carolina Hurricanes se sont malgré tout imposés face aux Edmonton Oilers.

Cinq joueurs suisses étaient engagés dimanche soir en NHö, mais aucun d’eux n’a réussi à se mettre en évidence: pas le moindre petit point à se mettre sous la dent! Et seuls imo Meier et Nino Niederreiter ont pu savourer une victoire.

Les trois autres Helvètes se sont tous inclinés à domicile. Dean Kukan (21’17’’/-1) et les Columbus Blue Jackets ont perdu 2-3 contre les Pittsburgh Penguins, Janis Moser (19’52’’/-2) et les Arizona Coyotes ont vu les Winnipeg Jets s’imposer 5-3, alors que Philipp Kurashev (13’03’’/0) et les Chicago Blackhawks n’ont pas réussi à marquer contre les St. Louis Blues (0-4).