Hockey sur glace – Les Suisses ne se sont pas dégonflés et joueront les quarts

Le joker de Patrick Fischer, qui n’avait eu droit qu’à un temps de jeu que très limité lors des trois premiers matches perdus du tournoi olympique, a saisi sa chance en plein vol en pré-quarts de finale contre la Tchéquie. Le Fribourgeois a fait étalage de ses qualités de buteur aux côtés de Christoph Bertschy et de Denis Hollenstein. L’attaquant de Gottéron, d’un tir habile et rapide qui a surpris le gardien tchèque (16e, 1-2), a trouvé la faille seulement … 13 secondes après un premier but de Andres Ambühl en power-play (15e, 1-1)!

Pour la Suisse, ce but valait de l’or. Le groupe de Patrick Fischer avait grandement besoin d’une étincelle, et Killian Mottet s’est chargé de la provoquer au culot.

Genoni fait la différence

Les Suisses, qui avaient retrouvé leur solidarité et leur cohésion de groupe, n’ont ensuite plus lâché le morceau malgré un deuxième but tchèque marqué par Roman Cervenka à six contre quatre (56e, 2-4).