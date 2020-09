Pour ou contre des jets américains: c’est la question à laquelle les autorités doivent désormais répondre. Keystone

Sur le fil, les Suisses ont accepté dimanche l’enveloppe maximale de 6 milliards de francs pour l’achat de nouveaux avions de combat par 50,1%. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports doit désormais effectuer une analyse coûts-bénéfices et déterminer le type d’avion qu’il souhaite acquérir. La question de savoir quel pays fabriquera les jets utilisés par l’armée suisse n’est pas sans importance.

Selon un sondage «20 minutes»/Tamedia, seuls 4% des Suisses veulent acheter les avions chez Boeing ou Lockheed Martin aux Etats-Unis.

Une nouvelle réjouissante, selon Priska Seiler Graf, conseillère nationale socialiste et membre du comité contre l’acquisition de nouveaux avions de combat. Elle se dit très critique envers l’achat d’un jet américain: «Il est indéniable que nous devrons discuter de l’aspect politique que revêt l’achat des jets.» Et d’ajouter: «Il y aura toujours une dépendance envers le pays de production. Mais le problème avec les USA est qu’ils ne rendent pas publics leurs logiciels. Dans un cas extrême, ils pourraient donc changer les logiciels et nous ne pourrions plus avoir accès à nos propres avions.» Raison pour laquelle Priska Seiler Graf préférerait des avions européens.

«Un jet Trump est hors de question!»

Le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA), lui, voudrait éviter tout court l’achat de nouveaux jets. «Ce résultat montre clairement la méfiance envers l’armée. Il nous motive de ne pas baisser les bras dans notre lutte contre l’achat de nouveaux avions de combat», affirme le secrétaire du groupe, Lewin Lempert. Selon lui, le GSsA planifie d’ores et déjà une nouvelle initiative (voire plus bas). Et pour lui, l’achat de jets américains est totalement exclu. «Un jet Trump est hors de question!»

Le conseiller aux Etats PLR Thierry Burkart estime pour sa part que c’est au Conseil fédéral de décider quel type d’avion acheter. «Il ne faut pas se demander d’où vient l’avion, mais plutôt s’il est capable de remplir sa mission. Le prix mais aussi l’autonomie sont des critères à respecter.» Celles et ceux qui ne veulent pas acheter aux Etats-Unis à cause de Trump ont une vision à court terme, estime-t-il. «D’ici l’introduction des nouveaux jets en 2030, Monsieur Trump ne sera sans doute plus président.»

Thierry Burkart n’apprécie par ailleurs pas le fait que le GSsA brandisse la menace d’une nouvelle initiative: «En Suisse, la culture veut qu’on respecte les résultats des votations…même s’ils sont serrés.»