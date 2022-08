Refuges : Les Suisses ont abandonné 10% d’animaux en plus en 2021

Les refuges s’attendaient à ce triste phénomène dû à la pandémie: l’année dernière, 7100 animaux ont été abandonnés, selon la PSA. C’est 627 de plus qu’en 2020.

Sur les 13’500 animaux recueillis en 2021, 7724 étaient des chats, 2012 des chiens. Site Flickr PSA

On le savait déjà: la pandémie de Covid a eu de tristes conséquences sur les animaux de compagnie. De nombreux Suisses ont pris un chien ou un chat pendant la durée du télétravail et ont décidé de s’en débarrasser. Du coup, l’année dernière, quelque 7100 animaux abandonnés ont été recueillis dans les refuges, soit 627 de plus qu’un an plus tôt. C’est donc presque 10% de plus qu’en 2020, souligne la Protection Suisse des Animaux (PSA) mercredi.

En tout, plus de 13’500 animaux de compagnie ont été recueillis en 2021 dans des refuges et des stations d’accueil affiliés à la PSA. Plus de 9200 d’entre eux ont pu être placés. Seuls 1700 animaux ont été repris par leurs propriétaires.

Les chats les plus touchés

Ce sont les chats qui ont été le plus souvent recueillis dans les refuges. Ils représentaient presque le 60% des animaux abandonnés devant les rongeurs (16%) et les chiens (15%). Seul un quart des matous ont en outre pu être rendus à leurs propriétaires, car peu d’entre eux portent une puce contenant les coordonnées de leur propriétaire.

Mais la PSA a aussi dû prendre en charge des oiseaux, tortues, chevaux ainsi que des animaux exotiques. À cet égard, les Suisses abandonnent de plus en plus de reptiles tels que les serpents et les lézards, souvent achetés illégalement. «Ils sont achetés sans réfléchir et sont renvoyés dans un refuge ou abandonnés par leurs propriétaires dépassés par cette charge», déplore la PSA.