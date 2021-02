Consommation : Les Suisses ont acheté bien plus de fruits et légumes en 2020

La demande a été particulièrement forte pendant les périodes où les restaurants étaient fermés et le télétravail imposé.

Du gingembre et des choux

Au niveau des fruits et légumes, l’augmentation a été sensible, surtout pendant les périodes où les Suisses étaient forcés de cuisiner leurs propres repas, quand les restaurants étaient fermés et que le télétravail était la règle. Les ventes de fruits ont augmenté de 8,6% (15,5% pour le bio) et celles de légumes de 12,2% (18,1% pour le bio).

Pluie de patates

Meilleures denrées sur la durée?

Pour Christine Brombach, nutritionniste à la Haute école spécialisée zurichoise (ZHAW), on ne peut pas forcément voir dans cette ruée sur les fruits et légumes un indice selon lequel les Suisses auraient commencé à manger plus sainement. Elle note certes que les Suisses ont été forcés de prendre plus intensément en considération ce qu’ils mangent lors des semi-confinements, mais le fait d’acheter plus de fruits et légumes ne suffit pas: tout dépend aussi de comment on les prépare et s’ils sont utilisés dans des plats équilibrés.