vacances à la plage : Les Suisses ont «besoin d’étranger» et se ruent sur la mer

Les agences de voyages constatent que la demande pour cet été est bien plus forte qu’avant la pandémie pour les destinations balnéaires. Les compagnies aériennes ont compris le message.

Des passagers à l'enregistrement à l'aéroport de Genève en juin 2021 20min/Vanessa Lam

Alors que certains pros du tourisme pensent que le tourisme domestique restera tendance, les Suisses, eux, semblent vouloir profiter de quitter le pays dès que ce sera possible. «L’activité de vacances balnéaires reçoit actuellement près de deux fois plus de réservations qu’en juin 2019», constate DER Touristik Suisse, qui représente notamment Kuoni et Helvetic Tours. «Près de 50% de clients en plus par rapport à la même période en 2019 ont opté pour des vacances autour du bassin méditerranéen», indique également Hotelplan.

Par contre, comme les voyages lointains sont encore compliqués, les Suisses vont se concentrer autour du bassin méditerranéen cet été. «Avec plus du double de clients par rapport à 2019, la Grèce est de loin la destination la plus prisée, suivie de Chypre et de l’Espagne avec Majorque et les Canaries», note Hotelplan.

On adore la Méditerranée

Les compagnies aériennes l’ont bien compris. Swiss a annoncé rétablir «un grand nombre de destinations qui n'étaient plus proposées ces derniers temps». Petit florilège au départ de Genève: Alicante, Brindisi, Catane, Faro, Heraklion, Ibiza, Corfou, Mykonos et Thessalonique. De nouvelles destinations apparaissent également: Funchal, Santorin et Split par exemple. EasyJet reprendra aussi la desserte de plusieurs destinations ou villes balnéaires.

Pour les destinations plus lointaines, il faudra probablement attendre encore un peu. Hors de l’Europe, rares sont les pays qui ont choisi de rouvrir leurs frontières aux touristes. Mais l’optimisme est de mise pour l’automne. «Hotelplan s’attend également à une forte activité en automne. Des réservations sont déjà faites pour des vacances dans l’océan Indien (Maldives, Maurice, Seychelles) ou dans les Émirats arabes unis», dit l’agence de voyage. L’Aéroport de Genève parle également de «perspectives réjouissantes» au niveau des vols intercontinentaux.