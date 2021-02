Les fondeurs et fondeuses suisses se sont particulièrement mis en évidence ce dimanche, à Ulricehamn (Suède). Le Vaudois Jovian Hediger et l’Uranais Roman Furger ont en effet pris la deuxième place du sprint par équipes de 7,2 km. Un peu plus tôt dans la journée, la Lucernoise Nadine Fähndrich et la Grisonne Laurien Van der Graaff étaient montées sur la troisième marche du podium de l’épreuve féminine (même distance).