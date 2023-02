Hockey sur glace: Les Suisses ont cartonné en NHL

Les Suisses ont étincelé samedi soir en NHL. Trois d’entre eux ont en effet obtenu la première étoile du match. Il s’agit de Nico Hischier (New Jersey Devils/2 buts et 2 assists), de Kevin Fiala (Los Angeles Kings/2 buts) et de Roman Josi (Nasshville Predators/1 but et 2 assists).