Locations : Les Suisses ont de nouveau privilégié les vacances au pays l’hiver dernier

Même si davantage d’Helvètes ont ressenti l’appel de l’étranger, la majeure partie d’entre eux ont choisi la Suisse pour passer leurs vacances d’hiver. Ils seront encore nombreux à rester au pays cet été.

Le Valais reste en tête

En effet, si depuis 2017 notre pays est une destination hivernale prisée des Helvètes, le phénomène a été largement amplifié par la pandémie. Durant l’hiver 2020-2021, plus de 99% des réservations ont même été effectuées par des Suisses. La pandémie les a en outre poussés à mieux se répartir géographiquement, remarque Interhome. Le Valais a ainsi perdu des parts de marché au profit d’autres régions. Il reste toutefois le canton le plus prisé en hiver.

Les Suisses privilégient toujours plus les courts séjours à la montagne. La part de ces séjours, d’une à quatre nuits, est ainsi passée de 25% durant l’hiver 2018-2019 à 32% pour l’hiver dernier. Les séjours d’une semaine, qui constituaient 67% du total durant la saison 2018-2019, perdent du terrain et représentent désormais moins de 60% des réservations.

La Suisse encore No 1

Tandis qu’avant la pandémie l’Autriche et la Suisse se disputaient le titre de destination hivernale la plus prisée de la clientèle dans le portefeuille Interhome, notre pays est désormais devenu N o 1. Avec 30% des hôtes ayant passé leurs vacances d’hiver chez nous, la Suisse occupe la première marche du podium, suivie de la France et de l’Autriche. À noter que, l’hiver 2020-2021, ils avaient été 68% à avoir choisi nos montagnes, la Suisse étant le seul pays à avoir laissé ses stations ouvertes.

Quant à l’été qui arrive, les Suisses seront de nouveau nombreux à rester au pays. De premières tendances montrent en effet qu’ils sont environ 56% à souhaiter y passer leurs vacances. En tête des destinations les plus populaires: le Tessin, puis l’Oberland bernois et le Valais. Toutefois, selon Interhome, les Helvètes seront sensiblement plus nombreux à opter pour une location à l’étranger. La France et l’Italie caracolent en tête des destinations les plus prisées (22% des réservations dans les deux cas), suivies de l’Espagne, de la Croatie et de l’Allemagne.