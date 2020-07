E-commerce

Les Suisses ont dépensé près de 10 milliards en ligne en 2019

Un chiffre en hausse de 8,2% qui promet un record pour 2020 grâce à la crise du Covid-19 et la fermeture des magasins physiques qui a poussé les consommateurs vers le e-commerce.

Le commerce en ligne a poursuivi son essor en Suisse en 2019. Au total, près de 10 milliards de francs ont été dépensés, un montant en hausse de 8,2% sur un an. L'exercice 2020 promet de battre des records, le coronavirus ayant encouragé beaucoup de consommateurs à se tourner vers la vente en ligne, selon une étude de la Haute école du Nord-Ouest de la Suisse (FHNW) et de Datatrans.

Meilleure croissance en Suisse

Parmi les grandes tendances de l'exercice 2019, les fournisseurs étrangers ont enregistré une croissance inférieure à celle des fournisseurs suisses. Contrairement à d'autres pays, la part de marché des sociétés étrangères reste limitée même si dans certains secteurs, de grands fournisseurs, comme Zalando dans la mode, ont réussi à s'imposer. En outre, les réseaux sociaux jouent un rôle de plus en plus important pour la vente en ligne, les plateformes ajoutant boutons de commande et nouvelles fonctions de paiement, les commerçants utilisant de plus en plus Whatsapp.