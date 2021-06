Logement : Les Suisses ont la bougeotte: 20% ont déménagé en 18 mois

Au cours des 18 derniers mois, près d’un Suisse sur cinq a déménagé. Parmi eux, 70% ont opté pour un appartement en location.

La crise du coronavirus n’a pas eu d’impact durable sur les comportements en matière de déménagement: au cours des 18 derniers mois, près d’un Suisse sur cinq a emménagé dans un nouveau logement, un taux de déménagement élevé mais stable. Les raisons de déménager sont variées, tout comme les exigences relatives au nouveau logement. C’est ce que révèle une enquête sur les déménagements menée par Homegate, le plus grand portail immobilier de Suisse, entre le 22 février et le 5 mars sur des personnes âgées de 15 à 79 ans qui avaient déménagé au cours des 18 derniers mois.

55% veulent un balcon

Les critères fondamentaux lors de la recherche d’un nouveau bien immobilier sont le prix (78%), le nombre de pièces (62%) et l’emplacement (61%). Cinquante-cinq pour cent des personnes interrogées affirment également qu’elles ne voudraient pas se passer d’un balcon. La surface habitable (48%), les environs (47%) et l’accès aux transports publics (43%) sont d’autres critères importants. Les critères les moins recherchés sont l’accessibilité aux fauteuils roulants (3%), les bâtiments anciens (4%) et la norme Minergie (6%).

Les types de biens

Les appartements en location restent la forme de logement la plus courante en Suisse. Plus de 70% des personnes ayant déménagé se sont installées dans un appartement en location. Les appartements neufs restent particulièrement prisés. 17% des personnes ayant déménagé ont emménagé dans un appartement neuf, dont 40% recherchaient explicitement un appartement neuf. Le rapport qualité-prix est un critère important pour les logements neufs. Quarante-et-un pour cent déclarent accorder plus d’importance au rapport qualité-prix qu’à l’emplacement du bien immobilier. Pour 22% seulement, la région joue un rôle plus décisif. Pour 37%, les deux sont aussi importants l’un que l’autre.