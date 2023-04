Statistiques: Les Suisses ont la bougeotte, surtout pour les loisirs

20% des Suisses ont un vélo électrique. Le seul moyen de transport qui a connu un boom en 2021. 20min/Simon Glauser

Le coronavirus avait encore, en 2021, un impact sur le transport de personnes, mais guère sur les motifs de déplacement indiquent dans un communiqué l’Office fédéral de la statistique (OFS) et l’Office fédéral du développement territorial (ARE). Les loisirs arrivaient en tête du classement, tout comme lors de la dernière enquête de 2015. Côté kilomètres parcourus, la distance journalière moyenne par personne s’est élevée à 30 kilomètres, soit 6,8 de moins que lors de la dernière enquête. En analysant les données en fonction de l’heure de la journée, on constate que les loisirs passent devant tous les autres motifs de déplacement déjà à partir de 8 heures environ et qu’ils restent en tête jusque tard dans la nuit.

Pour ce qui est des raisons de déplacement toujours, les trajets pour se rendre au travail occupent la deuxième place avec 28% en 2021. Ils sont suivis par ceux pour faire des achats avec 15%.

La voiture privilégiée

Le recul des distances parcourues n’a pas touché tous les moyens de transport de la même manière. Après une période de croissance ayant débuté en 2000, le chemin de fer a pour la première fois connu une diminution relativement forte, sa part dans les kilomètres parcourus étant passée d’un peu plus de 20% en 2015 à 16% en 2021. C’est en voiture que la population a parcouru plus des deux tiers de la totalité des distances effectuées en Suisse, soit 69% ou 20,8 km par personne et par jour. En 2015, cette proportion s’élevait à 65%. Une voiture comptait en moyenne 1,53 occupant en 2021, soit un peu moins qu’en 2015 (1,56 personne). Comme par le passé, ce taux d’occupation était encore plus faible lorsqu’il s’agissait de se rendre au travail (1,09 personne par voiture).

Le vélo électrique a le vent en poupe Le seul moyen de transport qui a été utilisé davantage en 2021 qu’en 2015, malgré la pandémie, est le vélo électrique. En Suisse, un ménage sur cinq en possède aujourd’hui au moins un. C’est environ trois fois plus qu’en 2015 (7%), alors que la possession de vélos traditionnels a diminué, passant de 65% en 2015 à 61% en 2021. Néanmoins, il y a vélos électriques et vélos électriques. Alors que les plus rapides, qui nécessitent une plaque d’immatriculation, sont principalement utilisés pour se rendre au travail (65% des distances), les modèles plus lents servent le plus souvent aux activités de loisirs (57% des distances).

Améliorer les transports publics

Dans une partie distincte du recensement effectué par l’OFS, il a été demandé à la population de donner son avis sur des idées visant à améliorer les transports. Il est apparu que la population considère plus important d’optimiser les transports publics et de réduire l’impact environnemental du trafic que d’apporter des améliorations aux aménagements cyclables, routiers ou encore piétons. Parmi les mesures concrètes de politique des transports, la population plébiscite entre autres la fluidification du trafic dans les villes et les agglomérations, les incitations financières à l’achat de nouveaux véhicules économes en énergie et à faibles émissions, et l’amélioration du trafic local et régional dans les transports publics.

