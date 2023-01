Industrie automobile : Les Suisses ont moins acheté de véhicules neufs en 2022

Le Covid, l’inflation et la guerre en Ukraine ont eu un impact direct sur les ventes de voitures en Suisse, l’an dernier. En effet, 322’000 véhicules routiers à moteur ont été immatriculés pour la première fois en 2022, soit 7,8% de moins qu’en 2021 et même 21,2% de moins qu’en 2019, soit l’année juste avant la pandémie, annonce mardi l’Office fédéral de la statistique.

Ce sont toujours les voitures de tourisme qui se taillent la part du lion avec 71% des nouvelles immatriculations. Mais c’est 5,2% de moins qu’en 2021 et même 26,6% de moins qu’en 2019, relève l’OFS. Il y a toutefois des énormes variations dans l’année: alors que début 2022 le marché pétaradait, il s’est mis à tousser, dès l’invasion de l’Ukraine par la Russie, en raison des difficultés d’approvisionnement. Une baisse massive a même été enregistrée en avril (-29%). La situation s’est ensuite stabilisée, dès fin juillet.

La part de l’électrique s’est à nouveau étendue en 2022. En tout, 17,7% des nouvelles voitures roulaient à 100% à l’électricité, soit 4,4 points de plus qu’en 2021. Les véhicules hybrides rechargeables (hybrides plug-in) ont eux perdu du terrain: leur part était de 7,8% en 2022 contre 9% un an plus tôt.