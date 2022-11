Statistiques : Les Suisses ont moins dépensé au resto en 2020

En pleine pandémie, le budget des ménages a énormément varié par rapport aux autres années. Faute de pouvoir consommer, les Suisses ont moins été à l’hôtel et au resto et ont pu épargner.

Les dépenses des ménages privés en Suisse ont davantage fluctué en 2020 par rapport aux années précédentes en raison de la pandémie de coronavirus. Parmi les postes particulièrement touchés, on trouve les dépenses pour la restauration et les services d’hébergement qui ont affiché le recul le plus marquant (-38%) par rapport à l’année précédente. Les dépenses pour la culture, les loisirs et les divertissements ont aussi fortement diminué en 2020, baissant à 394 francs par mois (-23%). Il en est allé de même des dépenses pour les vêtements et les chaussures (-21%, à 138 francs par mois) et de celles pour les transports (-11%, à 630 francs par mois), détaille l’Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué.