Assurance : Les Suisses ont peu changé de caisses maladie

Selon une enquête menée par le site Bonus.ch, les Suisses sont restés fidèles à leur assureur maladie, cette année. Ce qui pourrait se confirmer l’an prochain également.

Avis partagés en Suisse romande

Plus de deux tiers des Suisses allemands déclarent ne pas envisager de changer de caisse maladie pour l’an prochain. Du côté de la Suisse romande et de la Suisse italienne, les avis sont plus partagés: un peu plus de la moitié des répondants pensent conserver leur prestataire, tandis qu’une proportion importante est encore indécise.



Ce manque d’intérêt de la population suisse pour un changement est étonnant, car les primes continuent d’augmenter chaque année. Cela surprend d’autant plus que le budget d’une partie des ménages suisses est fragilisé par la crise sanitaire.



Depuis deux ans, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) annonce une hausse des primes modérée: 0,2% pour 2020 et 0,5% pour 2021. Il devrait encore en être de même pour 2022. Pourtant, il faut se méfier de ces chiffres, qui représentent des moyennes.



Dans les faits, en 2021, 31% des primes ont subi une hausse de plus de 2%. Elles étaient même 21% à connaître une augmentation de plus de 3%. Dans les extrêmes, les variations pour une même prime allaient de -34% à +28% par rapport à 2020.