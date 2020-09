Santé : Les Suisses ont peu confiance dans les vaccins

Le pourcentage des Suisses qui estiment que la vaccination est importante est descendu de 65 à 53%. La croyance en l’efficacité des vaccins est passée de 50 à 45%.

Les chercheurs ont analysé les données de 149 pays du monde pour leur étude. Celle-ci se base sur 290 enquêtes concernant plus de 284’000 personnes entre septembre 2015 et décembre 2019. Les questions posées concernaient la sécurité, l’efficacité et l’importance des vaccins.