Assurances: Les Suisses ont plein d’idées pour faire baisser les primes, mais…

Le sondage a voulu connaître la position des Suisses sur les subsides versés par les Cantons et la Confédération pour soulager les ménages les plus impactés par les primes, dont les montants et les critères d’éligibilité varient selon les cantons. Deux tiers des sondés voudraient une harmonisation au niveau suisse. Deux tiers voudraient aussi voir les montants augmenter et le cercle des bénéficiaires être élargi. Les auteurs du sondage reconnaissent toutefois que l’étude ayant été réalisée juste après l’annonce des augmentations, «cela explique certainement en partie l’accueil particulièrement positif réservé par les personnes interrogées à un élargissement des réductions de primes».