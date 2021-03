Malgré le blues de la pandémie : Les Suisses ont rarement mangé aussi peu de chocolat

Pour la première fois depuis 1982, les Suisses ont englouti moins de 10 kilos de chocolat par personne et par an. Parallèlement, les exportations ont fondu et les importations de chocolat étranger ont augmenté, rapporte Chocosuisse.

Les ventes de chocolat suisse ont baissé de 14,5% en 2020, selon Chocosuisse. Unsplash/Charisse Kenion

Les Suisses n’avaient pas mangé aussi peu de chocolat depuis près de 40 ans: en 2020, ils en ont consommé 9,9 kilos par personne en moyenne. C’est la première fois depuis 1982 que la consommation annuelle par tête repasse sous la barre des 10 kilos, déplore la Fédération des fabricants suisses de chocolat (Chocosuisse) dans un communiqué.

Les ventes de la branche ont fondu avec la pandémie: 14,5% de moins en 2020, selon Chocosuisse, pour qui cette baisse s’explique tant par la diminution de la consommation intérieure susmentionnée que par celle des ventes à l’étranger. Car le volume des exportations, qui représentent 70% des ventes du secteur, a baissé de 11,5% l’année dernière.

Chocolateries fermées

La production locale de chocolat a donc chuté de plus de 10% pour atteindre 180’000 tonnes environ, tandis que les importations de chocolat étranger ont elles aussi augmenté. La faute, selon la Fédération, à un contexte politique et et économique difficile en raison d’«une asymétrie dans les tarifs douaniers […] rendant certaines matières premières et produits transformés deux fois plus chers en Suisse qu’à l’étranger».

Après la fermeture d’une chocolaterie en 2017, délocalisée en France, «une autre chocolaterie a fermé définitivement en 2020 (Gysi, dans le canton de Berne, en juin, ndlr). Seize sont encore en activité en Suisse aujourd'hui. Dans l'ensemble de la branche, le nombre d'employés a diminué de 4,8 % en 2020», écrit Chocosuisse.