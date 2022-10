Statistiques: Les Suisses ont repris leurs voyages en 2021, malgré la pandémie

L’année dernière, les Suisses ont également effectué 83,9 millions de voyages d’une journée (sans nuitée) en 2021, soit 49% de plus qu’en 2020. Ce qui correspond à 10,5 voyages d’une journée par personne et par an. Là encore, les Suisses alémaniques sont ceux qui ont le plus bougé, avec 13,1 excursions d’un jour, contre 4,6 pour les Romands et 1,9 pour les Tessinois. La plupart des Helvètes (62%) ont utilisé la voiture pour se déplacer, soit une hausse de 40% par rapport à 2020. Les transports publics terrestres (trains, car, etc.) ont été utilisés par 28% des Suisses. C’est presquedeux fois plus qu’en 2020, année où les restrictions avaient été drastiques en raison du Covid.