Coronavirus

Les Suisses ont restreint leurs contacts sociaux étroits

Depuis l’assouplissement des mesures, les cantons sont en mesure de tracer de façon cohérente les cas de Covid-19, selon la presse dominicale.

Dans le canton de Fribourg, 20 personnes ont dû s'isoler suite à 12 cas d'infection. Même dans les cantons les plus touchés comme Vaud et le Tessin, il est possible de suivre les chaînes de contamination, précise le journal. Dans le canton de Vaud, 125 cas ont été tracés ces trois dernières semaines et ont conduit à la mise en quarantaine de 184 personnes. Au Tessin, 50 personnes ont été isolées suite à 15 cas positifs.