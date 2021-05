Statistiques  - Les Suisses ont travaillé moins d’heures en 2020

C’est principalement dans la branche de l’hébergement et de la restauration que le nombre d’heures a le plus diminuer. Le recul y est de 29% et est directement lié à la pandémie de Covid-19. Viennent ensuite les branches des arts et loisirs (–13,6%), des transports et entreposage (–6,9%) et du commerce et la réparation (–5,6%).