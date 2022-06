Statistiques : Les Suisses ont travaillé plus longtemps en 2021

Les derniers résultats de l’OFS montrent que le nombre total d’heures travaillées a atteint 7798 milliards d’heures, ce qui reste inférieur à avant la pandémie.

Les données de l’OFS montrent encore que la durée hebdomadaire effective de travail des salariés à temps plein était en 2021 de 39 heures et 16 minutes. Avec une durée effective de 45 heures et 8 minutes, ce sont les salariés à plein temps du secteur primaire qui ont accompli la charge de travail la plus élevée par semaine. Viennent ensuite les branches «activités financières et d’assurances» (41 heures et 24 minutes), «activités spécialisées, scientifiques et techniques» et «administration publique» (40 heures et 20 minutes pour les deux),