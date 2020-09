Votations : Les Suisses ont voté en faveur du congé paternité

Les citoyens suisses se sont prononcés dimanche à plus de 60% en faveur d’un congé de deux semaines pour les jeunes pères.

Les premiers résultats confirment cette projection. Après le dépouillement de 95% des bulletins, Genève aurait accepté le congé paternité par 78,87%. Les Vaudois ont également largement soutenu ce projet à plus de 80%. Le congé paternité passe nettement la rampe dans le Jura avec 70,6% de oui.

A Zurich, les projections donnent le «oui» gagnant à 59,7%. Selon les plus de 95% des voix exprimées par correspondance, Bâle-Ville penche en faveur d’un congé paternité. Après décompte des voix de 71 communes sur 109, les Soleurois rejetteraient en revanche le congé paternité par 52% des voix.

Dans les six mois

Le projet prévoit un congé de dix jours de travail. Ces jours seraient à prendre dans les six mois suivant la naissance, soit en bloc, soit sous forme de journées isolées. Les vacances ne pourront pas être réduites.

Estimant que ce congé était trop coûteux pour les employés et les employeurs, l’UDC, quelques membres des jeunes PLR et du PDC ont lancé le référendum. Selon eux, tout le monde verra son salaire diminué afin que «quelques personnes» puissent prendre des vacances payées.

Pour la famille

Les partisans du texte y voient des bénéfices pour toute la famille. L’arrivée d’un enfant est un bouleversement pour le couple. De nombreux pères ne bénéficient que d’un ou deux jours à la naissance du bébé. Cela n’est plus en phase avec notre époque.

L’introduction d’un congé paternité de deux semaines est un signal fort pour les familles. Il permettra au père d’être plus présent pour l’enfant, de s’impliquer plus activement dans la nouvelle dynamique familiale et de décharger la mère de certaines tâches.